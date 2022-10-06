Брянск, 6 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Шесть жителей Брянской области вернулись домой после ошибочной мобилизации. Об этом 6 октября сообщает региональное отделение ОНФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По данным активистам, один из мужчин никогда не служил в армии, у второго на попечении находится престарелая мать — инвалид I группы. У остальных резервистов выявлены серьёзные проблемы со здоровьем.

«Все обращения отрабатываем совместно с областным военкоматом и областной мобилизационной комиссией. Звонки продолжают поступать. Чаще всего жители региона, чьи родные получили повестку, просят разъяснить некоторые вопросы по проводимой мобилизации. Однако среди обращений немало тех, где людям необходимо помочь», — уточнили общественники.

С начала объявления частичной мобилизации в региональном ОНФ приняли около 30 обращений от резервистов или их родственников.