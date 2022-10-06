Москва, 6 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Проектом федерального бюджета на 2023−2025 годы госкорпорация «ВЭБ» получает 20 млрд рублей на реализацию приоритетных инветиционных проектов, Минвостокразвития настаивает на технологических проектах. Как передает корреспондентИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава МинвостокразвитияАлексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«В проекте бюджета предусмотрено 20 млрд рублей на докапитализацию ВЭБа для реализации приоритетных инвестиционных проектов. Мы ориентируем команду ВЭБа на технологичные проекты. Например, последний рассмотренный проект по созданию новой верфи композитного судостроения дочерним обществом Росатома на Сахалине. Такой прорывной проект не просто импортозамещающий, он, наверное, на лучшем мировом уровне по созданию, в том числе, крупных судов из композитных материалов компании Росатома», — отметил Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм «Дальневосточной концессии», который помогает создавать социальные объекты опережающим образом, планируют использовать в Арктике.

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