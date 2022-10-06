Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга готовы потратить 39,2 млн рублей на праздничное закрытие туристического летнего сезона с представлением шоу дронов на Дворцовой площади, это следует из опубликованных на сайте государственных закупок материалов конкурса.

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу дронов

В то время как мобилизованные граждане и горожане на собственные деньги покупают необходимую экипировку и технику для специальной военной операции, власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на 39,2 млн рублей (заявка размещена в конце августа, а правки внесены в середине сентября, — прим. ред.) на проведение праздничного фестиваля с участием квадрокоптеров.

Как следует из документов госзакупки, мультимедийный фестиваль на Дворцовой площади будет идти не менее трех дней. В рамках него горожане и гости Петербурга увидят семь экспозиций, посвященных главным достопримечательностям города и спортивным увлечениям петербуржцев. Например, сап-серфы с интерактивными веслами, велотренажеры, при взаимодействии с которым от кручения педалей гости в реальном времени увидят изменение контента на экране перед ними, лазерную телепроекцию «крестики-нолики с мячом» и многое другое.

Гвоздем мероприятия станет шоу «Закрытие летнего туристического сезона». В рамках него, помимо выступления артистов и музыкантов, предполагается десятиминутный 3D-мэппинг на исторические фасады зданий, водное шоу с фонтанами и, как кульминация, — шоу квадрокоптеров.

«Исполнитель должен организовать шоу с использованием не менее 20 синхронизированных между собой квадрокоптеров, управляемых по заранее написанному полётному заданию. В рамках полетного задания квадрокоптеры должны собрать в воздухе последовательно не менее четырех объемных фигур», — говорится в техническом задании государственной закупки.

Добавим, что сроки проведения праздника не определены, но в предмете контракта указано, что он должен быть проведён в низкий туристический сезон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военнослужащие на специальной военной операции (СВО) нуждаются в технике, в том числе квадрокоптерах, биноклях, бронежилетах и это при том, что войска оснащались прописанной в уставе экипировкой. Чтобы дооснастить защитников Родины в разных регионах страны начаты сборы помощи. Жители жертвуют одежду и предметы первой необходимости, которые позволят военнослужащим перенести холода и непогоду, а также противостоять вооруженному современной техникой противнику.

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Заметим также, что ряд регионов на время СВО отменили все крупные праздничные и торжественные мероприятия, чтобы сэкономленные средства направить на актуальные нужды. Однако в Петербурге готовы потратить более 600 млн рублей на украшение города к Новому году и несколько десятков рублей на тематические мероприятия, что воспринимается частью горожан с недоумением.