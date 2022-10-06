Лондон, , 14:57 — REGNUM Первый месяц работы правительства Великобритании во главе с премьер-министром Лиз Трасс был отмечен столь бурными событиями, что национальные рынки акций и облигаций в совокупности лишились по меньшей мере 300 млрд фунтов стерлингов (340 млрд долларов), как подсчитало агентство Bloomberg.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Сентябрьский обвал фондовых рынков после объявленного британским министром финансов Квази Квартенгом сокращения налогов привел к рекордному падению фунта по отношению к доллару, что потребовало вмешательства со стороны Банка Англии и унизительного разворота правительства на фоне сомнений в его эффективности.

«Мы получаем от инвесторов отзывы о том, что они считают Великобританию непригодной для инвестиций, пока в правительстве царит такой хаос», — сказал Bloomberg специалист по стратегии компании Liberum Capital Ltd. Йоахим Клемент.

Отчасти восстановившись в первые дни октября, ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 350, который включает в себя акции экспортоориентированного FTSE 100 и ориентированного на внутренний рынок FTSE 250, снизился примерно на 77 млрд фунтов со 2 сентября 2022 года — последнего торгового дня перед тем, как Трасс стала лидером Консервативной партии Великобритании.

За это же время рыночная стоимость облигаций с привязкой к инфляции потеряла около 200 млрд фунтов. В сентябре также произошел рекордный скачок доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании, что означает рост риска. Впервые с 2010 года она превысила 4%.

За тот же период облигации инвестиционного класса, деноминированные в британской валюте, потеряли 26 млрд фунтов, в результате чего их рыночная стоимость упала до самого низкого уровня с января 2014 года. Рыночная стоимость ненадежных высокодоходных облигаций, деноминированных в фунтах, среди которых около 90% приходится на британские компании, упала на 1,8 млрд фунтов.

Трасс попыталась развеять опасения рынка, выступив на конференции Консервативной партии в Бирмингеме 5 октября. Однако после ее выступления фунт продолжил снижение на фоне роста доллара.

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