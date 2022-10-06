Лондон, 6 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Первый месяц работы правительства Великобритании во главе с премьер-министром Лиз Трасс был отмечен столь бурными событиями, что национальные рынки акций и облигаций в совокупности лишились по меньшей мере 300 млрд фунтов стерлингов (340 млрд долларов), как подсчитало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Сентябрьский обвал фондовых рынков после объявленного британским министром финансов Квази Квартенгом сокращения налогов привел к рекордному падению фунта по отношению к доллару, что потребовало вмешательства со стороны Банка Англии и унизительного разворота правительства на фоне сомнений в его эффективности.

«Мы получаем от инвесторов отзывы о том, что они считают Великобританию непригодной для инвестиций, пока в правительстве царит такой хаос», — сказал Bloomberg специалист по стратегии компании Liberum Capital Ltd. Йоахим Клемент.

Отчасти восстановившись в первые дни октября, ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 350, который включает в себя акции экспортоориентированного FTSE 100 и ориентированного на внутренний рынок FTSE 250, снизился примерно на 77 млрд фунтов со 2 сентября 2022 года — последнего торгового дня перед тем, как Трасс стала лидером Консервативной партии Великобритании.

За это же время рыночная стоимость облигаций с привязкой к инфляции потеряла около 200 млрд фунтов. В сентябре также произошел рекордный скачок доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании, что означает рост риска. Впервые с 2010 года она превысила 4%.

За тот же период облигации инвестиционного класса, деноминированные в британской валюте, потеряли 26 млрд фунтов, в результате чего их рыночная стоимость упала до самого низкого уровня с января 2014 года. Рыночная стоимость ненадежных высокодоходных облигаций, деноминированных в фунтах, среди которых около 90% приходится на британские компании, упала на 1,8 млрд фунтов.

Трасс попыталась развеять опасения рынка, выступив на конференции Консервативной партии в Бирмингеме 5 октября. Однако после ее выступления фунт продолжил снижение на фоне роста доллара.