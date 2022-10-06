6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление американского миллиардера Илона Маска о том, что большинство жителей восточной части б. УССР стремится в Россию.

Тимур Кондратьев, , 19:53 — REGNUM Заявление американского миллиардера Илона Маска о том, что большинство жителей восточной части б. УССР предпочитает киевскому неонацистскому режиму Российскую Федерацию, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

За Россию! Алексей Колчин © ИА REGNUM

Американский предприниматель обратился к тем, кто считает, что волеизъявление народа имеет значение. Маск указывает на то, что «в любом конкретном регионе конфликта мы должны поддерживать волю живущих там людей». Результаты референдумов, прошедших на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях показывают, что большая часть территории б. УССР хочет остаться под киевским режимом, но есть восточные регионы с преимущественно русским населением, которое стремится в Россию.

«Вот это он, конечно, молодец! Быстро придумал космическую программу, которая запустила на орбиту все горящие дупы киевского неонацистского режима», — подметил Тимур М.

Многие пользователи уверены, что после таких слов Маск станет врагом номер один для киевского неонацистского режима, который не терпит, когда кто-то отклоняется от русофобского вектора западной внешней политики.

«Можно ли сказать, что таким образом Маск признал итоги референдумов? Не знаю, какие цели преследует Илон, почему он решил вдруг начать обсуждать эту тему, взбаламутив абсолютно каждого, но, может быть, таким образом он сможет хотя бы какой-то части населения мира поставить мозги на место. А то многим если не разжевать всё до мелочи, то они так ничего и не поймут, плюс не стоит забывать про пропаганду, которая сильно развита на Западе, там редко говорят правду. Даже после всего свалившегося на него негатива он не удалил твиты, не стал молчать, а продолжает стоять на своём до последнего», — указывает Мирослав Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Маск уже не раз открыто заявлял о своём видении конфликта на территории б. УССР, что подвергалось критике со стороны самых упоротых русофобов.

Илон Маск OnInnovation

«Он не первый говорит о разделе [территории б. УССР]. Это в открытую обсуждается с февраля», — отметила Ева А.

Часть людей почуяла неладное, потому что Маск начал говорить очень уж противоречащие американской русофобской повестке вещи.

«Второй день продолжает не прекращая говорить правду. Что же на него нашло?» — удивляется Софья В.

«Что случилось с ним? Помнится, до недавнего времени он «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечивал бесплатным интернетом, чуть ли не в десны целовался с нарколыгой Зеленским, и вот те на! Что-то здесь не так», — подозревает Сабина И.

Нашлись и те, кто уверен, что твиты Маска — это попытка скрыть финансовые потери его бизнеса, объяснив их чисто политическими обстоятельствами.

«Господи, уже ж выяснили, что он брякнул это для квартального отчёта по акциям. Это бизнес, он специально сделал непопулярное заявление и заработал на этом. Это было нужно, чтобы скрыть реальные убытки его компаний», — поделилась свои мнением Натали С.

Напомним, 6 октября американский миллиардер Илон Маск написал в своём Twitter-аккаунте о том, что большинство жителей восточной части б. УССР предпочитает киевскому неонацистскому режиму Российскую Федерацию.