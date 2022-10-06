Новосибирск, 6 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. На Новосибирском картонно-бумажном комбинате прошла внеплановая проверка. На предприятии по требованию прокуратуры побывали сотрудники Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Новосибирской области Озеро с химическими отходами

«Выявлены факты размещения жидких отходов IV класса опасности в почвенной толще общей площадью более 2 500 кв. м и превышения содержания загрязняющих веществ в почве на площади более 7 000 кв. м, чем были нарушены требования закона по использованию и охране земель, — уточнили в региональной прокуратуре. — В настоящее время производится точный расчет размера причиненного вреда».

Руководству выдано предписание, организация обязана устранить указанные негативные последствия до мая 2023 года.

Также возбуждено административное дело, которое находится на рассмотрении. Продолжается и расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Загрязнение вод» и «Порча земли».