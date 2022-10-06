Лондон, 6 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Неизвестный, вооружённый холодным оружием, 6 октября ранил трёх человек в центре Лондона. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Отмечается, что об инциденте сообщили в полицию в 09:46 по местному времени (11:46 мск), пострадавших госпитализировали.

По данным пресс-службы, район оцепили, следователи изучают обстоятельства дела. Нападение не расценивается как теракт.