Москва, 6 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Развитие городского транспорта необходимо выделить в специальный национальный проект. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы на парламентских слушаниях Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Сегодня вопрос, прежде всего, должен решаться в области бюджетного финансирования и выделения этой строчки в специальный национальный проект и программу», — сказал Зюганов.

В КПРФ рассчитывают на поддержку Минтранса в этом вопросе.