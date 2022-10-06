Москва, 6 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили 6 октября в Министерстве обороны России.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) в районах населенных пунктов Червоноармейское, Дмитриенко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Великая Новоселка ДНР.