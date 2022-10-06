Москва, , 14:53 — REGNUM Совместные военные учения США и Японии, которые состоялись в конце сентября, рассматриваются Россией в качестве угрозы своей безопасности. Об этом 6 октября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от дальневосточных регионов нашей страны. Мы рассматриваем такую японскую активность как угрозу обеспечения безопасности России в АТР (азиатско-тихоокеанском регионе — прим. ред.) в целом», — сказала она.

Также Захарова добавила, что в связи с этим по линии российского МИД посольству Японии выражена серьезная озабоченность, также Москва призвала Токио в будущем ответственно относиться к вопросам поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, что собственника газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не допускают к расследованию диверсий на них, свидетельствует о том, что определенным странам есть, что скрывать в этом вопросе.