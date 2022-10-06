Сеул, , 14:54 — REGNUM 5 октября в Южной Корее прошла церемония завершения строительства подземной лаборатории по изучению темной материи и фундаментальных физических частиц, таких как нейтрино. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Лаборатория «Yemmi Lab» построена на глубине 1000 метров под горой Еми в уезде Чосон провинции Канвондо. Её площадь составляет примерно 3 тыс. кв. м.

Известно, что это самая глубокая лаборатория в Южной Корее.

Ученые из Научно-исследовательского института фундаментальных наук (IBS) начнут изучение темной материи и частиц со следующего года.

Сообщается, что с 2017 года на создание лаборатории ушло около 30,8 млрд вон (~$21,6 млн).