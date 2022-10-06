Москва, , 14:52 — REGNUM Отказ от получения повестки из военкомата в рамках частичной мобилизации в России и неявка по повестке — это уголовное преступление, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий Бюро адвокатов «Де-юре», почётный адвокат России Никита Филиппов.

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«С момента объявления частичной мобилизации в интернете, СМИ было очень много различных публикаций, экспертных и псевдо-экспертных мнений относительно возможности или невозможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ за уклонение от призыва.

Даже профессионалы в области уголовного права расходились во мнениях, существует ли состав уголовного преступления при отказе от повестки лица, пребывающего в запасе, или нет.

Однако по результатам детального анализа состава преступления, диспозиции статьи 328 УК РФ, ее содержания, а также корреспондирующих норм Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ и Закона о воинской обязанности и воинской службе (прежде всего ст. 1 указанного закона, которая дает понятие призыва) адвокаты пришли к однозначному выводу о том, что оба вида призыва как на срочную службу, так и по мобилизации, являются дословно призывом на военную службу. Статья 328 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу.

Все выводы экспертов и рекомендации псевдоспециалистов из интернета, которые говорили о том, что можно не являться по повесткам, и за это предусмотрена исключительно административная ответственность, сводились по большому счету к буквальному, но неверному толкованию положений постановления пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы».

В этом постановлении указано, что субъектами преступления являются исключительно лица, не находящиеся в запасе. Вместе с тем, данные консультанты забывают, что Верховный суд РФ анализировал практику, сложившуюся к моменту вынесения постановления пленума и давал обязательные для судов рекомендации по правоприменению в контексте только этой практики.

На дату издания постановления пленума практика применения норм Закона о мобилизации отсутствовала как таковая, поскольку призыва по мобилизации до текущего момента не было.

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации был принят в 1997 году, но его нормы, касающиеся проведения мобилизации, фактически не использовались. Поэтому Верховный суд РФ и не мог обобщать практику, связанную с уклонением от призыва на военную службу по мобилизации.

Первое уголовное дело по факту уклонения от мобилизации явилось закономерным следствием совокупности обстоятельств как вполне понятного, но зачастую противозаконного желания ряда подлежащих призыву лиц не являться на военную службу по повестке или даже отказываться от ее получения, так и, к сожалению, разжигания такого желания и, по сути, подстрекательства к потенциальному уклонению, псевдо-консультантами, которые называя себя военными юристами, давали рекомендации не являться по повестке, поясняя, что за это будет только административная ответственность», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Пензенской области стал фигурантом первого уголовного дела в России по факту уклонения от мобилизации.

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