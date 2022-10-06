Москва, , 14:52 — REGNUM Призванный на службу в рамках частичной мобилизации не освобождается от выполнения обязательств по его бизнесу. Об этом сообщили в ФНС России.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В налоговой службе рассказали, что у предпринимателя, которому вручили повестку в рамках частичной мобилизации, сохраняется необходимость исполнять обязательства его работающего бизнеса, в том числе по оплате налогов и страховых взносов.

В ФНС пояснили, что подавать документы в налоговые органы может представитель предпринимателя по доверенности.