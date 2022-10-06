Кострома, , 15:08 — REGNUM Вологодский подрядчик сорвал ремонт дома культуры в села Шунга, расположенном в Костромском районе Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так дом культуры в Шунге выглядит сейчас Алексей Ситников

Напомним, обновление здания проходит в рамках национального проекта «Культура». Стоимость работ составляет 10,3 млн рублей. До конца сентября текущего года фирма «Наставник», взявшаяся за проект, должна была заменить окна, кровлю, внутренние коммуникации здания и провести косметический ремонт фасадов и внутренних помещений.

По информации депутата Госдумы от Костромской области Алексея Ситникова, подрядчик некачественно отремонтировал фасад, не закончил работы с кровлей. В ДК по-прежнему не смонтирована водосточная система и система теплоснабжения.

«Халатность и безответственность подрядчика ставит под угрозу возвращение дома культуры в насыщенную творческую жизнь жителей! Сорван срок сдачи объекта в целом. Качество оставляет желать лучшего. Выявлен целый ряд нарушений: не соблюдена технология выполнения работ по фасаду и отмостке здания, не завершены работы по мягкой кровле и демонтажу старых конструкций внутри помещения, не смонтированы водосточная система и система теплоснабжения», — написал депутат на личной странице в социальной сети.

Политик пообещал организовать встречу с исполнителем и организацией, осуществляющей технадзор на объекте и узнать объём штрафов, которые подрядчику выставят в рамках претензионной работы.

Напомним, ране вокруг темы ремонта ДК развернулся скандал. В ходе реконструкции с него убрали мозаику изображением Ленина, рабочих, матросов и колхозников. Коммунисты назвали происходящее «уничтожением советского искусства» и сообщили о том, что будут требовать восстановления мозаики.

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