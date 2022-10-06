Кострома, 6 октября 2022, 15:08 — REGNUM Вологодский подрядчик сорвал ремонт дома культуры в села Шунга, расположенном в Костромском районе Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, обновление здания проходит в рамках национального проекта «Культура». Стоимость работ составляет 10,3 млн рублей. До конца сентября текущего года фирма «Наставник», взявшаяся за проект, должна была заменить окна, кровлю, внутренние коммуникации здания и провести косметический ремонт фасадов и внутренних помещений.
По информации депутата Госдумы от Костромской области Алексея Ситникова, подрядчик некачественно отремонтировал фасад, не закончил работы с кровлей. В ДК по-прежнему не смонтирована водосточная система и система теплоснабжения.
Политик пообещал организовать встречу с исполнителем и организацией, осуществляющей технадзор на объекте и узнать объём штрафов, которые подрядчику выставят в рамках претензионной работы.
Напомним, ране вокруг темы ремонта ДК развернулся скандал. В ходе реконструкции с него убрали мозаику изображением Ленина, рабочих, матросов и колхозников. Коммунисты назвали происходящее «уничтожением советского искусства» и сообщили о том, что будут требовать восстановления мозаики.
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