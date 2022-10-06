Ижевск, , 14:49 — REGNUM Правительство Удмуртии, в соответствии со ст. 53 Конституции республики сложило полномочия перед вновь избранным главой республики Александром Бречаловым. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства республики Константин Сунцов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов пресс-служба правительства Удмуртии

Избранный на второй срок глава региона Александр Бречалов подписал указ о принятии сложения полномочий правительством. При этом кабинету министров поручено продолжать работу в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках заседания первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва Александр Бречалов вступил в должность главы республики. В инаугурации главы Удмуртии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители Совета Федерации и Госдумы, федеральных и региональных органов исполнительной власти, почетные граждане Удмуртии, депутаты Госсовета, главы муниципалитетов, руководители промышленных предприятий и общественные деятели.

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