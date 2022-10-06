Правительство Удмуртии в полном составе сложило полномочия
Ижевск, 6 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Правительство Удмуртии, в соответствии со ст. 53 Конституции республики сложило полномочия перед вновь избранным главой республики Александром Бречаловым. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства республики Константин Сунцов.
Избранный на второй срок глава региона Александр Бречалов подписал указ о принятии сложения полномочий правительством. При этом кабинету министров поручено продолжать работу в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства Удмуртии.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках заседания первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва Александр Бречалов вступил в должность главы республики. В инаугурации главы Удмуртии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители Совета Федерации и Госдумы, федеральных и региональных органов исполнительной власти, почетные граждане Удмуртии, депутаты Госсовета, главы муниципалитетов, руководители промышленных предприятий и общественные деятели.
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