Омск, 6 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В четверг, 6 октября, во всех городах страны, имеющих звание «Город трудовой доблести», отмечается День героев Танкограда.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Танк Т-34

Сегодня для юных омичей и всех желающих прошли просветительские мероприятия, посвященные вкладу города в укрепление обороноспособности страны в годы войны. Мероприятия состоялись в детской библиотеке имени А. С. Пушкина и в детской исторической библиотеке «Отечество».

В Детской библиотеке им. А. С. Пушкина перед ребятами выступил директор департамента культуры Администрации города Омска Олег Федоренко: «Дорогие друзья, мы собрались сегодня, чтобы вспомнить историю, которую должны знать. Наш город — Город трудовой доблести. Установленная стела на улице Лизы Чайкиной — это памятный знак в честь наших прабабушек и прадедушек, которые почти 80 лет назад своим трудом помогли всей стране. Сегодня День героев Танкограда. В нашем городе был танковый завод, который поставлял на фронт танк Т-34. Чтобы этих танков было как можно больше многие маленькие омичи посылали свои денежные сбережения на его создание. Тогда, в октябре 1943 года, на танки «Малютка» было собрано 179 тыс. рублей. И таких танков было построено несколько десятков. Каждый из вас тоже может помочь своему городу и стране. Например, хорошей учебой и знанием истории страны и своего города. Именно уроки истории дают нам знания, помогают поступать правильно и не позволят допустить возрождения фашизма. Хочу поблагодарить вас за то, что пришли сегодня почтить память героев Танкограда, что вместе со взрослыми стремитесь сделать жизнь в нашем городе лучше. Желаю вам успехов в учебе, многих знаний и правильных действий».

Танкоград — неофициальное имя Челябинска, которое он получил в годы Великой Отечественной Войны. На заводах города стали выпускать танки Т-34 вместо тракторов. Массовое производство было освоено за 33 дня. По общим подсчетам каждая пятая машина, выпущенная для фронта, была сделана в Танкограде. Омск также не остался в стороне. Всего за годы войны в регион прибыло более 100 эвакуированных предприятий, 80 из них были размещены в Омске. На Омском танковом заводе (ныне Омский завод транспортного машиностроения) производили лучшую боевую машину Великой Отечественной войны — танк Т-34. Первые 24 боевые машины были направлены на фронт, в 173-ю танковую бригаду, 13 сентября 1942 года. Всего на заводе было изготовлено около 7 тысяч танков Т-34.

Быть полезными стране в это тяжелое время стремились дети всех возрастов. Даже малыши, отказываясь от покупки для них самого необходимого, передавали свои сбережения и собирали деньги на производство боевой техники и вооружения.

25 февраля 1943 года «Омская правда» поместила письмо шестилетней Ады Занегиной, эвакуированной из Смоленской области: «Я — Ада Занегина, мне 6 лет. Пишу по-печатному. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк».

Не прошло и недели, как в газете появились отклики. Шестилетний Алик Солодов писал: «Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги — 135 рублей 56 копеек — на строительство танка «Малютка».

Отозвалась на призыв и маленькая Тамара Лоскутова: «Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко».

А семилетний Валя Константинов внес 300 руб. Так дети — дошкольники, октябрята, пионеры, начали сбор средств на танк «Малютка». В отделении Госбанка СССР по Омской области был открыт специальный счёт № 350 035, куда переводились собранные средства. На строительство грозной машины одни только дети сотрудников Омского агрегатного завода им. Куйбышева завода внесли 2 359 рублей. В сборе средств приняли участие дети всей Омской области. Только усилиями пионеров и школьников Омска на танк было собрано 9 000 рублей.

Не отставали в сборе средств и сельские ребятишки. Например, дети из Ново-Уральского совхоза Таврического района пожертвовали свои скромные сбережения: Лида Фатина — 30 рублей, Лора Войстрова — 20 рублей, Витя Кравченко — 21 рубль. И таких юных патриотов было немало.

В мае 1943 года в адрес юных горожан и жителей Омской области пришла телеграмма Верховного Главнокомандующего: «Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка «Малютка» 160 886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

К лету 1943 года танк типа Т-34 был построен в Омске на заводе № 173 (Омский танковый завод, ныне АО «Омсктрансмаш») и передан в действующую армию. Это был средний танк весом от 26,5 до 30,9 тонн. Он был отправлен на фронт в июне 1943 года в составе танковой колонны «Омский колхозник». Боевое крещение получил летом 1943 года на легендарной Курской дуге в боях за города Орел и Белгород.

Вот как писала об этом газета «Омская правда» 17 июня 1945 года: «Юные омичи собирали средства на танк «Малютка». Пусть знают ребята, что эта «Малютка» <…> безжалостно давила гитлеровцев, громила их доты и дзоты, расчищая путь доблестным советским пехотинцам…».

Средства от детей продолжали поступать в банк на расчетный счет даже после того, как танк «Малютка» был уже построен. И по информации омского отделения Госбанка от 27 октября 1943 года »…поступило с начала компании сбора средств на танк «Малютка» 179 тыс. рублей».

Немного раньше — 23 марта 1942 года — в информации Омского обкома в ЦК ВКП (б) об итогах соревнования в честь 24-й годовщины Красной Армии сообщалось: «В ответ на призыв пионеров Горьковской области, построивших первый в СССР пионерский танк, пионеры средней школы Азовского района развернули работу по сбору средств на постройку 2-го пионерского танка». в22 октября 1942 года юннаты омской детской технической станции, комсомольцы и рабочая молодежь ряда других организаций города и области начали сбор средств на строительство танковой колонны «Омский комсомолец».