Киев, 6 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Не стоит надеяться на то, что американская «помощь» Киеву в скором времени иссякнет, написал 6 октября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

(сс) Rebecca Roth. NASA Вашингтон. США

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«[Вопрос] в лимите, который США могут выделить [ВСУ] с учетом собственных нужд и вероятного участия в той или иной войне, где им придется или самим стрелять, или снабжать уже партнеров по НАТО. Чем удачнее ВСУ воюют, тем больше смысла для США продолжать их поддерживать — это снижает вероятность того, что придется влезать самим», — объяснил эксперт.

Поставлять ВСУ снаряды Вашингтон будет до тех пор, пока в этих поставках будет смысл — а чтобы лишить их этого смысла, нужно убедительно доказать, что шансов на победу у Киева нет, полагает Куликовский.

«Ни легко, ни быстро этого не сделать. Достичь перевеса, позволяющего наступать, мы сможем только зимой», — добавил он.