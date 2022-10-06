Чита, , 18:04 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», не только новые поликлиники и ФАПы помогают Забайкалью сделать доступнее медицинскую помощь населению. В регионе, значительная часть населения которого проживает в отдаленной сельской местности, огромное значение имеет медицинский автотранспорт.

Медицинский транспорт Министерство здравоохранения Забайкалья

К примеру, восемь автомобилей для оказания медицинской помощи были приобретены для автопарка Читинской центральной районной больницы.

«Приобретение автомобилей по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» позволило улучшить доступность оказания медицинской помощи населению Читинского района. Уменьшилось время ожидания врачей пациентами для обслуживания на дому, увеличилось количество выездов узких специалистов на дом к нуждающимся пациентам», — отметила заместитель главного врача Читинской ЦРБ Татьяна Черкашина.

По её словам, автомобили, которые используются в качестве санитарного транспорта, с момента ввода в эксплуатацию за девять месяцев 2022 года совершили более семи тысяч выездов — для транспортировки пациентов в медицинское учреждение, доставки лекарств и биологических материалов, а также для посещения пациента врачом.

Автопарк Петровск-Забайкальской больницы пополнился девятью автомобилями. Три автомобиля прикреплены к медицинским учреждениям в районах и обслуживают пациентов участковой больницы села Баляга, Новопавловка, Малета и ФАП села Харауз. Остальные шесть машин находятся в автопарке Петровск-Забайкальской центральной районной больницы.

«Пациенты и работники центральной районной больницы, участковых больниц и ФАПов оценили удобство и комфорт приобретенных автомобилей» — рассказал главный врач Роман Дуденко.

Автопарк Борзинской центральной районной больницы пополнился тремя автомобилями: УАЗ Патриот, LADA Granta и LADA Niva Travel. Сейчас в автопарке медучреждения — 11 единиц автотранспорта, из которых 8 машин были приобретены в 2021 году. Две машины уже обслуживают больных в поликлиниках города Борзи и одна — в участковой больнице № 1 Шерловой Горы.

«Врачи стали быстрее приезжать на вызов или доставлять пациентов в больницу. Кроме того, пополнение автопарка положительно отразится на всей системе оказания медицинской помощи и сделает ее доступной для всех пациентов, в том числе, проживающих в отдаленных населенных пунктах», — рассказал главный врач Цырен Норбоев.

В автопарк Забайкальской центральной районной больницы поступили LADA Granta и LADA Vesta.

«С помощью новых машин медицинские работники могут более оперативно и эффективно оказывать неотложную помощь на дому, быстро доставить пациентов в медицинское учреждение, а также перевозить биологические материалы для исследований», — рассказала исполняющая обязанности главного врача Дарима Батоева.

«Программа позволяет укрепить материально-техническую базу учреждений первичного звена здравоохранения. В Забайкальском крае мы продолжаем обновлять автопарки больниц для того, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи», — отметила министр здравоохранения региона Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи и рассчитан до 2025 года. Его задача — приблизить медицинскую помощь населению районов за счет устранения кадрового дисбаланса медработников, замены санитарного автотранспорта, приобретения медицинского оборудования, строительства и установки новых объектов, а также ремонта действующих медицинских организаций.