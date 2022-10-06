Уфа, 6 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. 25 семей-переселенцев из аварийного жилищного фонда получили ключи от новых квартир в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба главы администрации республики.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Новая квартира

Сообщается, что многоквартирный дом построили в селе Киргиз-Мияки Миякинского района в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Отмечается, что переезда в новые квартиры из аварийного жилья ждали 74 человека. В квартирах смонтирована сантехника, есть обои. Около дома имеется парковка, детская площадка, магазины, детский сад, асфальтированная дорога.

«Новосёлы строят планы посадить в своём дворе деревья и разбить цветники», — сообщает пресс-служба.

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