Париж, 6 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Столкнувшись с зимой, которая обещает быть трудной с точки зрения энергетики, правительство Франции приподняло завесу над планом энергетической трезвости, сообщает Le Figaro.

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План включает десятки мер, которые затрагивают многие аспекты жизни общества. Изменение менталитета должно произойти этой зимой, чтобы «сократить потребление энергии на 10% к 2024 году».

Отопление помещений жилого, учебного, офисного или общественного назначения должно быть установлено на уровне 19 градусов, а кондиционирование воздуха должно быть на уровне 26 градусов. Когда в помещении никого нет, температура воздуха должна быть снижена до 16 градусов или даже до 8 градусов, если помещения остаются пустыми более двух дней.

С 1 января 2023 года во Франции будет введена усиленная помощь в совместном использовании автомобилей.

Кафе и рестораны в конце рабочего дня или даже отели должны будут выключать свои вывески с полуночи до 6 утра.

Компаниям будет предложено работать над пятнадцатью различными мерами по энергосбережению. Среди них отключение внутреннего освещения зданий по мере его освобождения, сокращение наружного освещения, в частности рекламного, управление отоплением, кондиционированием и вентиляцией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «убедить» других европейцев и, следовательно, преодолеть некоторое нежелание Германии в отношении общего механизма ограничения цен на газ, используемый для производства электроэнергии.

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