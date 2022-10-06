Москва, 6 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Армейская авиация ВКС России уничтожила до 60-ти боевиков киевского режима в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 октября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60-ти военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, в результате ударов уничтожены два танка и пять единиц автомобильной техники.