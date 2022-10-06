Москва, 6 октября 2022, 14:56 — REGNUM Подразделения киевского режима пытались на ряде направлений прорвать оборону российских войск, однако были отброшены. Об этом сообщает Минобороны России 6 октября в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Специальная военная операция России
Специальная военная операция России
Министерство обороны Российской Федерации

Так, на купянском направлении ВСУ попытались наступать силами до трёх батальонных тактических групп в направлении Першотравневого, Кисловки и Берестового. Все атаки отбиты, ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

На краснолиманском направлении активных боевых действий не было. Две группы диверсантов-разведчиков уничтожены у населённого пункта Петровское в Харьковской области, уничтожены 25 боевиков и два пикапа с пулемётами.

На артёмовском направлении союзные силы освободили Зайцево (ДНР), уничтожили более 120 боевиков ВСУ и три БМП. До 60 боевиков, два танка и пять единиц автомобильной техники также уничтожены у села Новый Комар в ДНР.

На андреево-криворожском направлении противник на протяжении суток пытался наступать силами четырёх батальонных тактических групп. Попытки прорыва обороны были в направлении Дудчан, Суханово, Садка, Брускинского.

На всех направлениях киевские боевики отброшены от линии обороны российских войск. Более 100 из них уничтожены.

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