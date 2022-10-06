Москва, , 14:56 — REGNUM Подразделения киевского режима пытались на ряде направлений прорвать оборону российских войск, однако были отброшены. Об этом сообщает Минобороны России 6 октября в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Специальная военная операция России Министерство обороны Российской Федерации

Так, на купянском направлении ВСУ попытались наступать силами до трёх батальонных тактических групп в направлении Першотравневого, Кисловки и Берестового. Все атаки отбиты, ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

На краснолиманском направлении активных боевых действий не было. Две группы диверсантов-разведчиков уничтожены у населённого пункта Петровское в Харьковской области, уничтожены 25 боевиков и два пикапа с пулемётами.

На артёмовском направлении союзные силы освободили Зайцево (ДНР), уничтожили более 120 боевиков ВСУ и три БМП. До 60 боевиков, два танка и пять единиц автомобильной техники также уничтожены у села Новый Комар в ДНР.

На андреево-криворожском направлении противник на протяжении суток пытался наступать силами четырёх батальонных тактических групп. Попытки прорыва обороны были в направлении Дудчан, Суханово, Садка, Брускинского.

На всех направлениях киевские боевики отброшены от линии обороны российских войск. Более 100 из них уничтожены.

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