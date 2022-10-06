Москва, 6 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Российские войска отбросили подразделения киевского режима на всех направлениях, сообщает 6 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Попытки противника наступать провалились на купянском, артёмовском, андреево-криворожском направлениях. Так, в последнем случае киевские боевики в течение суток пытались прорвать российскую оборону в направлении Дудчан, Суханово, Садка, Брускинского. На краснолиманском направлении ВСУ активных действий не предпринимали.

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», — сообщает ведомство в телеграм-канале.

ВСУ потеряли более 100 человек, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

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