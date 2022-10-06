Ижевск, , 14:42 — REGNUM С начала года Удмуртия экспортировала в Монголию 435 тонн мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Мясная продукция

Только на этой неделе в Монголию было отправлено 19 тонн продукции свиноводства, поставку проинспектировали специалисты управления. На каждый вид замороженной продукции (шкурка свиная, грудинно-реберный бескостный отруб) были оформлены ветеринарные сертификаты.

Продукция полностью соответствует требованиям страны-импортера.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году из Удмуртии направили 53 тыс. кубометров лесоматериалов в другие регионы России. Из региона вывезено более 31 тыс. кубометров балансов хвойных пород деревьев (сосна, ель, пихта), более 15 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород, 640 кубометров горбыля из сосны и ели, а также более 5 тыс. кубометров щепы хвойных пород.

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