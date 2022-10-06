Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Власти Грузии должны принять меры против «интервенции» со стороны России и прекратить нападки на США. С таким заявлением выступил 6 октября на телеканале «Палитраньюз» депутат парламента Грузии Леван Иоселиани.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, правящая партия «Грузинская мечта» заняла неоднозначную позицию в отношении киевского режима. Он призвал не «поддакивать» России и удерживать отношения с США на высоком уровне.

«Единственный верный путь — это занять твёрдую позицию, усилить нашу оборону, готовиться к войне, если хотим сохранить мир. В то же время мы должны укреплять наши отношения с нашим стратегическим партнёром», — сказал депутат.

Иоселиани считает, что Грузия не может поступить иначе. Он также уверен, что США не предают своих партнёров, даже, если их не устраивает режим, который установился в стране.

«Их поддержка в первую очередь выражается в отношении всего грузинского народа», — считает политик.

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из «Мечты», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили посла США в Тбилиси Келли Дегнан в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт».

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