Москва, 6 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Туристические операторы и гостиницы готовы вернуть деньги гражданам России, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Tourism.gov.ru Зарина Догузова

«Что касается возвратов за путёвки. Мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован», — рассказала Догузова журналистам в кулуарах II Каспийского экономического форума.

По её словам, бизнес откликнулся позитивно, компании готовы по мере возможностей возвращать денежные средства тем, кому вручили повестки в рамках частичной мобилизации.