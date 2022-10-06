Москва, 6 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Авиация ВКС России за сутки сбила два самолета воздушных сил ВСУ, сообщили 6 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолета ВСУ, — один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее истребители Воздушно-космических сил России сбили МиГ-29 бандеровских формирований над Николаевской областью.

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