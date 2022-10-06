Таллин, 6 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Демонтаж плит с символикой Красной армии начался на территории мемориального комплекса Маарьямяэ в Таллине. Фотографии этого 6 октября выложил телеканал RT в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Эстония

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как строители с тяжёлой строительной техникой демонтируют плиты символикой Красной армии на указанном мемориальном комплексе в столице Эстонии.

При этом ранее эстонский министр культуры Пирет Хартман назвала «правильным шагом» демонтаж этих плит.

Как передавало ИА REGNUM, накануне МИД РФ сообщил, что протест выражен Россией Литве из-за необоснованной высылки из этой прибалтийской республики временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя.