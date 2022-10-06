Москва, 6 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Европейских криптобирж не так много и им есть альтернативы. Об этом корреспондентуИА REGNUM6 октября заявил депутат ГосдумыАнтон Ткачёв («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Ранее Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. В нем, в частности, российским гражданам запрещается иметь криптоактивы в странах Европы.

«Те, кто давно в рынке, хранят свои активы либо на «холодном» кошельке, либо на децентрализованных кошельках. Бирж с регистрацией ЕС не так уж много, есть много альтернатив. Но если кто-то пользуется всё-таки лучше активы перевести, пока санкции не заработали полноценно», — сказал Ткачёв.

По его словам, для блокировки аккаунтов на биржах должно пройти время, это не классическая банковская система.

«Поэтому у людей точно есть время вывести активы на альтернативные кошельки и биржи», — заключил парламентарий.