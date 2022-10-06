Чебоксары, , 14:51 — REGNUM В городе Чебоксары 74-летнего мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом 6 октября сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Днем 24 ноября 2021 года в одном из чебоксарских магазинов злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к двум девочкам в возрасте десяти и одиннадцати лет и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Мужчину задержали на месте преступления. Вину свою чебоксарец не признал, но его причастность к совершению преступлений доказана показаниями девочек, свидетелей, заключениями экспертиз.

Суд приговорил чебоксарца к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, житель Чебоксар вечером 5 мая 2022 года увидел выходившую из магазина 14-летнюю школьницу, схватил ее за руку и завел за остановку общественного транспорта, где повалил на землю и совершил в отношении нее сексуальные действия.

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