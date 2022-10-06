Бишкек, 6 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона об увеличении с пяти до десяти лет срока контрактной службы в вооружённых силах для выпускников военных учебных заведений.

President.kg Киргизские военные

В ведомстве отмечают, что это позволит пресечь утечку молодых специалистов в лице кадровых офицеров, окончивших военные вузы.

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Минобороны акцентирует внимание на том, что сейчас контракт заключается лишь на пять лет, из-за чего происходит отток квалифицированных офицеров в звании капитана. А это негативно влияет на боеспособность армии Киргизии.

«Бюджетные деньги, затраченные на обучение и материальное обеспечение военнослужащих, необходимо преобразовать в пользу для государства через привлечение квалифицированных специалистов по предназначению и эффективного применения полученных ими в ходе обучения знаний и навыков», — подчёркивают авторы законодательной инициативы.

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