Москва, , 14:39 — REGNUM Телефонные мошенники в России в очередной раз активизировались. Они не стоят на месте и придумывают всё новые способы обмана и кражи денег, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

«От действий мошенники ежедневно страдают сотни человек, в основном люди пожилого возраста и доверчивые граждане.

Так, один из новых способов заключается в том, что человеку сообщают о якобы сомнительных операциях, совершаемых по их счету или банковской карте, или что кто-то пытается перевести деньги или оформить кредит.

Затем для убедительности и достоверности ему высылают в мессенджер или на электронную почту снимок или фото поддельного удостоверения сотрудника, например, Банка России, или сотрудника правоохранительных органов.

Далее процесс идёт по стандартной схеме: когда предлагают сверить информацию о человеке, выманивая тем самым личные данные или предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счёт» до выяснения.

Другой вид мошенничества связан с обещаниями выплат по мобилизации. Мошенники предлагают по ссылке перейти на сайт и заполнить форму для перевода денег, тем самым выманивая данные россиян для входа в онлайн-банки и данные банковских карт.

На этом фоне ЦБ РФ предупреждает и отмечает, что его сотрудники никогда не звонят физическим лицам, и не направляют никому свои копии документов. При возникновении любых сомнений нужно звонить напрямую в банк, где обслуживаетесь, чтобы уточнить информацию.

Также Банк России с 1 октября 2022 года разработал новые виды защиты жителей России от мошенников. Среди них возможность ограничить или вовсе отключить часть услуг.

Так с 1 октября вы можете ограничить операции в онлайн-банке, такие, как оформление онлайн кредита, ограничить максимальную сумму одного перевода или на время, выставить лимиты трат, или вовсе отключить все виды банковских услуг.

Для того, чтобы воспользоваться данными возможностями, необходимо уточнить информацию у вашего банка. Некоторые банки позволяют настроить ограничение в онлайн приложениях, некоторые только с письменного заявления в офисе.

Отменить запрет или изменить ограничения можно в любой момент, что очень удобно. Так что не поленитесь и узнайте о них, чтоб сохранить свои сбережения от мошенников», — рекомендовал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время появилась новая схема мошенничества — злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками Центробанка банка России.

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