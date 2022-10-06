Вашингтон, 6 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Нет никаких оснований предполагать, что США прекратят снабжать Киев оружием, написал 6 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Defense. gov HIMARS

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«Оружейное лобби в США очень сильное. Основной производитель и поставщик вооружения кто — Соединённые Штаты Америки. А кто оплачивает оружие? Небольшая часть идёт из Вашингтона, остальное ястребы вымогают у Европы и других импотентных, зависимых от США стран», — отметил он.

В Вашингтоне относятся к войне как к бизнесу, сейчас этот бизнес «развивается» очень успешно, и никто этот процесс останавливать не будет, полагает Коц.

Как сообщалось ранее, 4 октября президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете «помощи» киевскому режиму (650 млн долларов), будут отправлены в том числечетыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.