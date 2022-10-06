Москва, 6 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Российские военные отбили несколько атак батальонных тактических групп киевского режима на купянском направлении, уничтожив более 120 боевиков. Об этом 6 октября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На Купянском направлении противник силами до трёх батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что решительными действиями российских войск все атаки были отбиты.

Также уточняется, что в результате было уничтожено более 120 бандеровских боевиков, а также пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.