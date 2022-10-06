Ростов-на-Дону, 6 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Ещё один отряд добровольцев из числа казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», а также казачьих обществ Урала, Сибири, юга и средней полосы России отправился из Ростовской области в район проведения СВО. Об этом 6 октября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Отправили в Донбасс казаков-добровольцев. Ждём возвращения домой с победой, ребята!» — написал глава региона.

Новые бойцы пополнили ряды казачьего добровольческого отряда «Дон». С собой добровольцы взяли послания донских кадет — воспитанников Шахтинского Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса.

Вместе с донскими казаками Ростовская область неоднократно направляла в бригаду «Дон» гуманитарную помощь (продовольствие, обмундирование, медикаменты).