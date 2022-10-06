Москва, 6 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Отказ киевских властей от переговоров с Россией является тупиком Владимира Зеленского. Об этом 6 октября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Она прокомментировала решение Зеленского не вести переговоры с российской властью.

«Инициатором переговорного процесса в феврале была [киевская] сторона, — напомнила Захарова в ходе брифинга. — Однако в середине апреля киевский режим их прервал под давлением Запада».