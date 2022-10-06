Бишкек, , 14:33 — REGNUM По итогам 2022 года рост экономики Киргизии должен будет составить 3,7%. Такие прогнозы дают аналитики Министерства финансов, говорится в проекте бюджета страны.

Рост ВВП Pixabay.com

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В ведомстве отмечают, что в 2023 году темпы роста валового внутреннего продукта республики ожидаются на уровне 4,9%. В 2024 году экономика Киргизии улучшит свои показатели на 4,4%, а в 2025 году — на 4,5%.

По мнению специалистов киргизского Минфина, это произойдёт благодаря стабилизации ситуации, ранее ухудшившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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