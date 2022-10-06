Москва, , 14:32 — REGNUM Мошенники чутко реагируют на новостную повестку, поэтому нет ничего удивительно, что теперь они пытаются оседлать и тему сбора денег на помощь армии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

«Но в данном случае, в отличие от звонков под видом служб безопасности банков или следственных органов, людей цепляют не на страх потерять свои деньги или попасть под уголовную ответственность, а на патриотические чувства.

И если в случае с поддельными сайтами для сбора средств тот же Роскомнадзор, например, может принять технические меры, то с телефонными жуликами бороться сложнее.

Полагаю, и для безопасности средств граждан, и для большей эффективности процесса было бы целесообразно сделать сбор такой помощи централизованным, поручив какому либо из федеральных ведомств.

Это позволило бы, в частности, закупать снаряжение оптовыми партиями дешевле, не создавая ситуаций дефицита на рынках. Ну и качество поставок так будет проще контролировать. А граждане не будут опасаться, что их обманут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в последнее время появилась новая схема мошенничества — злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками Центрального банка России.

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