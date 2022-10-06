Лондон, 6 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Глава французской энергетической компании TotalEnergies заявил, что возможное ограничение цен на российскую нефть будет выгодно президенту России Владимиру Путину. Об этом 6 октября сообщает портал Euractiv.

Jean Balczesak Логотип французской нефтегазовой компании TotalEnergies

Председатель совета директоров и генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне сделал это заявление в рамках отраслевой встречи Energy Intelligence Forum, проходящей в Лондоне.

«Честно говоря, я не уверен, что ограничение цен на российскую нефть — это хорошая идея, — сказал Пуянне. — По-моему, это плохая идея, потому что это способ вернуть лидерство Владимиру Путину, а я бы никогда этого не сделал».

Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, в который, в частности, включено установление потолка цен для российской нефти.

«Я уверен, что [после введения ограничения]… Путин скажет: «Мы не продаем мою нефть» — и цена будет не 95 долларов, а 150 долларов», — сказал Пуянне.

Во вторник на том же лондонском мероприятии глава Shell Бен ван Берден заявил, что неясно, насколько эффективным окажется ограничение цен на российскую нефть.