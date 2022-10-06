Кострома, 6 октября 2022, 14:31 — REGNUM В Молодёжном центре «Кострома» в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ представители движения серебряных волонтёров проведут мастер-класс по вязанию носков. Также пройдет сбор готовых вязаных изделий для отправки на фронт. Желающие принять участие в акции, могут принести пряжу.
Мероприятие проводится в первую очередь для участниц добровольческих объединений региона, но принять участие могут все желающие. Вера Потёмкина отмечает, что каждая женщина, девушка, которая ждёт своего мужчину с фронта или просто хочет поддержать солдат, должна иметь такую возможность.