Кострома, , 14:31 — REGNUM В Молодёжном центре «Кострома» в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ представители движения серебряных волонтёров проведут мастер-класс по вязанию носков. Также пройдет сбор готовых вязаных изделий для отправки на фронт. Желающие принять участие в акции, могут принести пряжу.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

«Мужчинам, отправившимся на специальную военную операцию, необходимо в первую очередь чувствовать поддержку, знать, что на родине их уважают, любят и ждут. Вещи, сделанные своими руками, обладают особой силой, в них вложены энергия, силы, душа. Мы хотим передать теплую весточку нашим защитникам, поэтому решили провести такую акцию», — рассказала журналистам руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Костромской области Вера Потемкина .

Мероприятие проводится в первую очередь для участниц добровольческих объединений региона, но принять участие могут все желающие. Вера Потёмкина отмечает, что каждая женщина, девушка, которая ждёт своего мужчину с фронта или просто хочет поддержать солдат, должна иметь такую возможность.