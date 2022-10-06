Москва, , 14:31 — REGNUM Киевское руководство намерено резко повысить долю иностранных наемников в ВСУ, к этому решению Киев подталкивает как дефицит тех, кого можно мобилизовать, так и дефицит времени на их обучение, отметил 6 октября в своем телеграм-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Обученный наёмник стоит недешево, но деньги на это у Киева есть, а потому военные действия на территории б. УССР всё больше интернационализируются, подчеркнул жксперт.

«В ответ мы также должны сформировать «иностранный легион», причём предложить союзникам не только индивидуальное участие, но разрешить испытание в зоне боёв любого вооружения, которое [хотели бы испробовать] в условиях реальной войны северокорейцы, иранцы, сирийцы, китайцы», — отметил Шурыгин.

В мире есть огромное количество людей, готовых сражаться с оружием в руках против американского «монстра», это нужно использовать, добавил он.