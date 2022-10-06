Сеул, 6 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Военные КНДР провели летные учения, предположительно, в знак протеста против недавних военных учений Южной Кореи и США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Shannon Collins F-15

Сообщается, что в 14:00 по местному времени восемь истребителей и четыре бомбардировщика совершили групповой полет недалеко от межкорейской воздушной границы. В ответ на это Южная Корея подняла в воздух 30 истребителей, в том числе F-15K.

По оценкам Сеула, военные КНДР проводили учения по поражению наземных целей.

В комитете подчеркнули, что подобные полеты северокорейской авиации не наблюдались с прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из пхеньянского района Самсок в сторону Японского моря. Первая их них, преодолевшая 350 км, достигла высоты 80 км и скорости около 5 Махов. Вторая, пролетевшая 800 км, поднималась на высоту около 60 км. Развивала скорость до 6 Махов.

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