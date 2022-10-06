Ярославль, 6 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Ярославле не состоялся концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти 5 октября в КЗЦ «Миллениум». Информация об этом появилась в социальных сетях культурно-зрелищного центра утром в день концерта.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров

В КЗЦ «Миллениум» рассказали, что организаторы решили отменить выступление по техническим причинам. Все билеты можно вернуть и получить обратно деньги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ярославский активист Сергей Казанский просил отменить концерт, если Киркоров не откажется в Ярославле от номера с крестом. Связана ли как-то отмена с жалобами на артиста, неизвестно.