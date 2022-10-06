Москва, 6 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня инфляции в стране, а также озвучил эти показатели в ряде других западных стран.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Вместе с тем российский лидер рассказал и об инфляции в Европе. Так, в Германии она составляет 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4, в Литве — 22,5%, в Эстонии — 24,2%, уточнил Путин.