Стокгольм, 6 октября 2022, 14:29 — REGNUM Как показало расследования Службы безопасности Швеции, подозрения в том, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала диверсия, усилились, также установлено, что рядом с ними произошли взрывы. Об этом 6 октября говорится в заявлении шведской службы.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Расследование шведской Службы безопасности на месте происшествия на «Северном потоке — 1» и Северном потоке — 2» было завершено. Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже… расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за того, что осмотр места происшествия закончен, в районе, где произошла эта диверсия, снято оцепление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес Москвы в разрушении «Северных потоков».