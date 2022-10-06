Стокгольм, , 14:29 — REGNUM Как показало расследования Службы безопасности Швеции, подозрения в том, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала диверсия, усилились, также установлено, что рядом с ними произошли взрывы. Об этом 6 октября говорится в заявлении шведской службы.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Расследование шведской Службы безопасности на месте происшествия на «Северном потоке — 1» и Северном потоке — 2» было завершено. Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже… расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за того, что осмотр места происшествия закончен, в районе, где произошла эта диверсия, снято оцепление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес Москвы в разрушении «Северных потоков».