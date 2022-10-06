Москва, 6 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. США, в отличие от их европейских союзников, уже при введении санкций против России сделали ряд исключений, которые позволяют им, например, приобретать российскую нефть и удобрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«По ряду позиций, в частности, по металлам, физические объёмы российского экспорта в США действительно сократились. Однако рост цен на другие наши экспортные товары поддерживают денежный объём экспорта на высоком уровне.

За восемь месяцев российский экспорт в Америку превысил уже 12 млрд долларов, что больше, чем за весь 2020 год, когда на фоне пандемии наблюдался спад взаимной торговли. Вероятно, по итогам этого года показатель будет близок к результатам прошлого, когда экспорт приближался к 18 млрд долларов.

А вот американский экспорт в Россию сократился кратно. Если в прошлом году он превысил 16 млрд долларов, то за прошедшие восемь месяцев текущего составил менее 1,5 млрд долларов.

Хотя ни США для России, ни Россия для США не входят в число крупнейших внешнеторговых партнеров, такая ситуация отразится на торговом балансе наших стран. У России растет профицит, у США — дефицит», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года импорт российских товаров в США по сравнению с июлем ($484,8 млн) увеличился на 7,7% и составил $522,1 млн.

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