Москва, 6 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Российским военным следует бить по критически важным объектам киевского режима, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Нам нужно работать по критически важным объектам. Не спонтанно, а чёткой, проработанной операцией», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

«Как раз пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям — с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо всё детально просчитать», — рассуждает парламентарий.

«По своей сути стратегическая операция по нанесению поражения критически важным объектам планируется, организуется, проводится Генштабом ВС РФ», — указал Гурулёв.