Москва, 6 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Запрет на использование криптовалют в качестве средств расчета внутри России и ответственность за такие расчеты необходимы из-за рисков для платежной системы страны и устойчивости национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«Сейчас будет вестись активно работа. Во-первых, закон о майнинге в ближайшее время, я думаю, появится. Также закон, регулирующий обращение криптовалют в ближайшее время, я думаю, появится. Вполне возможно, что мы его и внесем. Ну и одновременно, предусмотрим и ответственность за использование незаконных платежных инструментов в виде криптовалюты в стране», — сказал Аксаков.

Напомним, ранее Аксаков призвал «жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности».